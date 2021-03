Più Milan che Manchester United, ma il palo di Maguire fa tremare: 0-0 all'intervallo

Il Milan gioca ad armi pari a Old Trafford. Anzi, sono per lunghi tratti del primo tempo proprio i rossoneri a fare più paura del Manchester United: 0-0 dopo 45' ben giocati dagli uomini di Stefano Pioli che si vedono annullare due reti nei primi minuti, prima a Leao per fuorigioco e poi per Kessié che controlla involontariamente di mano un pallone prima di azzeccare un tiro che supera Henderson.

Bene la cerniera di centrocampo formata da Kessié e Tomori, attenta la difesa e attacco illuminato dall'estro di Brahim Diaz. Lo spagnolo quasi manda in gol prima Krunic, poi Calabria. E anche Saelemaekers si mette in luce impegnando Henderson.

Manchester United che fatica a prendere le misure dei giovani terribili in maglia bianca, che non lasciano punti di riferimento. Ma alla fine sono proprio i red devils ad avere l'occasione migliore: al 38', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Bruno Fernandes prolunga sul secondo palo dove c'è Maguire che da pochi passi calcia colpendo il palo. Sarebbe stato troppo crudele vedere la squadra di Solskjaer portarsi in vantaggio all'intervallo.