"Più punti senza il mio esonero". Rivedi Iachini all'ultima conferenza in viola

"Quanti punti secondo valeva questa squadra all'inizio del campionato? È una domanda difficile, non abbiamo la palla di vetro. L'unica cosa che so, perché vale per me e sarebbe valsa per qualsiasi altro allenatore come Montella o Prandelli, è che la continuità di lavoro porta convinzioni e lavorare insieme abbassa la percentuale degli errori". Parole di Beppe Iachini, nell'ultima conferenza stampa da allenatore della Fiorentina: "Questo è un dato al quale non si può controbattere guardando anche alle altre squadre tipo l'Atalanta, Lazio o Hellas e Sassuolo. I lavoro sul campo si ritrova e dunque arrivano anche più punti. L'abbiamo visto anche noi l'anno scorso nel finale del campionato. In due mesi siamo migliorati, figuriamoci nella continuità di anni. Sarebbe stato importante e avremmo avuto dei punti in più, quanti però non si può sapere".

Rivedi il video con le parole di Iachini!