Pochettino spinge per avere Pogba al PSG. In Inghilterra sicuri: con 80 mln può lasciare lo United

Il nome di Paul Pogba continua ad essere al centro di tante voci di mercato, soprattutto in Inghilterra. Il suo addio al Manchester United nei prossimi mesi è quasi scontato e secondo il Daily Express nelle ultime settimane il PSG starebbe dimostrando sempre maggior interesse per il francese che piace anche a Juventus e Real Madrid. I Red Devils per il momento, almeno pubblicamente, non hanno mai aperto alla cessione ma secondo il tabloid un'offerta da 75 milioni di sterline, qualcosa in più di 80 milioni di euro, farebbe cadere ogni riserva e dire sì all'addio. Ed in questo contesto il PSG è una contender sempre più accreditata, anche perché il primo sponsor di Pogba al Parco dei Principi sarebbe proprio il neo tecnico Mauricio Pochettino.