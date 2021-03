Poker Crotone, Torino ko: allo Scida finisce 4-2, si rianima la lotta per la salvezza

Si è da poco conclusa la sfida fra Crotone-Torino. La squadra di Cosmi si è imposta 4-2, alimentando così le speranze per la salvezza. Partita bellissima allo Scida con il Crotone che ha vinto con merito.

Le scelte iniziali - Tante assenze in casa Torino, che torna a giocare dopo aver saltato i match con Sassuolo e Lazio. Mister Nicola è costretto a rinunciare a bomber Bellotti: al suo posto in attacco c'è Bonazzoli in coppia con Zaza. Nel Crotone c'è Simy dal primo minuto in attacco, mentre a centrocampo si rivede Molina.

Simy sblocca dal dischetto - Poco prima della mezz'ora, il Crotone passa in vantaggio. Ansaldi tocca di mano in area e l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Simy che spiazza Sirigu e segna il suo nono gol in campionato.

Mandragora trova il pari all'ultimo minuto - A pochi secondi dalla fine del primo tempo, il Torino trova la rete del pari. Tiro cross di Ansaldi, Mandragora, al posto giusto, riesce a deviare la palla in rete.

Bonazzoli fermato dall'incrocio dei pali! - All'improvviso Bonazzoli! Conclusione dal limite dell'attaccante del Torino, un bolide che si stampa sull'incrocio dei pali.

Simy riporta in vantaggio il Crotone - Sul ribaltamento di fronte, Petriccione calcia dal limite e la palla colpisce il palo. Messias arriva per primo sul pallone, ma non è veloce nel calciare e Sirigu riesce a parare. Il portiere del Toro però non può nulla sul tap-in vincente di Simy.

Sfortunato Magallan - Il Crotone ha una grande occasione per chiudere la partita, ma il colpo di testa di Magallan si stampa sul palo. Sulla ribattuta Simy si coordina ma colpisce malissimo e la palla finisce fuori.

Missile di Reca, il Crotone chiude la gara! - Il Crotone chiude la partita con una bellissima rete di Reca. Un missile di sinistro dal limite dell'area per l'esterno del Crotone che non lascia scampo a Sirigu.

Sanabria riapre subito i giochi - Non c'è un attimo di tregua allo Scida, Sanabria con una magia riapre subito la partita. Conclusione a giro dal limite della punta granata, la palla si infila sotto l'incrocio dei pali.

Ounas firma la vittoria - Poker Crotone, Ounas chiude la partita. Grandissima giocata dell'ex Napoli che porta a spasso tutta la difesa e batte Sirigu dopo una grande giocata. Si riaccende la corsa salvezza per il Crotone, Cosmi trova la sua prima vittoria sulla panchina dei Pitagorici.