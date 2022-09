Pomeriggio ai box per Giroud: l'attaccante del Milan è a Monza per seguire le prove della F1

vedi letture

In queste ore Olivier Giroud si trova a Monza e sta seguendo la sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1. Il giocatore rossonero, più precisamente, è all'interno del box dell'Alpine, scuderia francese che ha come piloti Esteban Ocon e Fernando Alonso e di cui è special guest in questo pomeriggio lombardo.