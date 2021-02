Porto-Juve, occhio al giallo per due bianconeri: Danilo e Bentancur sono diffidati

Sono due i giocatori in diffida in casa Juventus e dovranno stare ben attenti al cartellino se non vorranno saltare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League previsto il 9 marzo allo Stadium contro il Porto. Si tratta di due giocatori che hanno sempre più spazio nelle gerarchie di Andrea Pirlo. Il primo è Danilo, il fedelissimo dell'allenatore, jolly e inamovibile negli schemi del tecnico. Poi Rodrigo Bentancur. Il terzo, ma è infortunato e dunque out per stasera, è il colombiano Juan Guillermo Cuadrado.