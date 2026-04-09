Premier su Taylor e Provstgaard, Bologna su Noslin e non solo: Lazio, il mercato in uscita
Non solo rifondazione, ma anche scelte delicate: la Lazio si prepara a un’estate in cui trattenere i pezzi migliori sarà tutt’altro che semplice. Il paradosso - si legge su La Repubblica - riguarda proprio quei profili considerati fondamentali per il futuro, come Kenneth Taylor e Oliver Provstgaard, finiti nel mirino di diversi club di Premier League.
Sul fronte riscatti, appare già delineata la situazione di Boulaye Dia, che sarà acquistato a titolo definitivo per 11,3 milioni. Ma la permanenza non è scontata: il presidente Claudio Lotito avrebbe già fissato il prezzo per una possibile cessione: “Lo vendo a 18 milioni”.
Occhio anche ad altri nomi in uscita. Tijjani Noslin resta nel radar del Bologna, mentre Fisayo Dele-Bashiru potrebbe partire davanti a offerte tra i 15 e i 18 milioni. Più stabile invece la posizione di Nuno Tavares, che ha trovato un buon feeling con Maurizio Sarri.
Infine il caso Daniel Maldini: il suo riscatto da 14 milioni scatterebbe solo in caso di qualificazione in Europa League. Segno che, nonostante la Coppa Italia possa incidere su alcune situazioni, il destino della rosa è in gran parte già segnato.
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