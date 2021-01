Preziosi e la cessione del Genoa: "È il momento di lasciare, ma servono garanzie"

Nel corso dell’intervista rilasciata a margine dell’odierna assemblea di Lega Serie A, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato anche della possibilità che l’imprenditore Stefano Messina si stia muovendo per facilitare la cessione del club: "Se si sta muovendo non lo so, non ho nessun tipo di segnale. La mia idea non è cambiata, è il momento di lasciare ma servono le garanzie necessarie, non possiamo lasciare il club a chiunque".