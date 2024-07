Ufficiale Primo contratto da professionista per Alessio Vacca: la Juve lo ha blindato fino al 2026

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noto che Alessio Vacca ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club bianconero. Di seguito la nota integrale della società:

"Una giornata che Alessio Vacca ricorderà sicuramente per sempre: il calciatore classe 2005 ha infatti firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza fissata al prossimo 30 giugno 2026. Impegnato la scorsa stagione con l'Under 19 bianconera, Vacca si è messo in luce mettendo a segno 5 reti e 2 assist in 13 presenze nel campionato Primavera, mettendo in mostra quello che è tutto il suo talento. Alla Juventus dall’età di 14 anni, ora Vacca si lega al Club bianconero per ulteriori due stagioni. Complimenti, Alessio!"

Il classe 2005 bianconero vanta 33 presenze e 14 gol con l'Under 19 del Monza, 24 gare e 6 reti con l'Under 17 della Juventus, 14 gettoni e 5 gol con l'Under 19 dei bianconeri e, infine, 2 match con l'Under 18 dei brianzoli. Nel 2023-2024 ha giocato 13 partite con la Primavera della Vecchia Signora e ha timbrato 5 volte il cartellino. Può giocare sostanzialmente in tutti i ruoli del reparto offensivo, ma quello di punta centrale è sicuramente il suo preferito.