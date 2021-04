Primo tempo molto divertente al Grande Torino: azioni granata in serie ma Roma in vantaggio

Primo tempo molto divertente allo stadio Olimpico Grande Torino, dove all’intervallo la Roma è tornata in vantaggio di una rete nei confronti dei padroni di casa. Il gol che sta fin qui decidendo l’incontro è arrivato subito in avvio, con Mayoral liberato da un colpo di tacco di Pedro davanti al portiere, abile e freddo a trasformare. Dopo iniziale annullamento, la smentita del VAR fa sì che si sblocchi il risultato. Il Torino incassa il colpo ma non si abbatte, anzi, si riversa in attacco e va in più occasioni ad un passo dal gol del pareggio. La prima conclusione in porta è di Verdi (11’), ma quattro minuti dopo ecco la prima, vera, grande chance granata: Mirante respinge centralmente il tiro di Ansaldi, con successivo tap-in di Lukic alto. Ci provano anche Sanabria (acrobazia larga di nulla al 23’), Belotti (più volte, tra colpo di testa centrale e un paio di tentativi personali, di cui uno in porta) e Ansaldi (un paio di tiri da fuori, sul secondo Mirante a rischio papera), ma senza esiti. La Roma si fa avanti solo con un paio di contropiedi sempre senza frutti: se il primo vede un salvataggio di Mandragora su Pedro, il secondo è molto più pericoloso. Al 40’ però Pedro però si fa murare da Milinkovic-Savic, e sulla ribattuta Ansaldi evita la doppietta a Mayoral. Finisce dunque così la prima parte del match: al 45’ è 0-1.