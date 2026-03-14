Proteste Inter sul pareggio dell'Atalanta, Marelli: "Giusta la scelta di Manganiello"

Protesta Inter in occasione del gol del pareggio dell'Atalanta con Nikola Krstovic, con i nerazzurri di Chivu che chiedevano un fallo di Sulemana su Dumfries prima del tocco in porta dell'attaccante della Dea.

Questo il pensiero di Luca Marelli a DAZN: "Non ci sono contatti bassi, l'unico è la mano appoggiata sulla schiena ma non sembra spingere. A mio parere ha fatto bene Manganiello a lasciar correre, la scelta mi sembra la più corretta perché non ci sono contatti bassi".

Pochi secondi dopo polemiche anche per un contatto in area di rigore atalantina fra Frattesi e Scalvini: "Frattesi anticipa, Scalvini arriva in ritardo e tocca la gamba di Frattesi, ma vedendo l'immagine il contatto è veramente molto leggero".