PSG-Barcellona 1-1 al 37': prodezza di Messi, gol numero 120 in Champions

Pareggio del Barcellona con Lionel Messi. Capolavoro della Pulga che fa tutto da solo: riceve palla e da fuori area scarica un sinistro imprendibile, che si infila nel sette. Rete numero 120 in Champions League per l'asso argentino e a Parigi il risultato è tornato in parità: 1-1 e il Barça deve fare altri tre gol per andare ai supplementari.