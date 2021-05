Può essere l'estate del grande addio di Fabian Ruiz al Napoli: c'è il PSG sullo spagnolo

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Fabian Ruiz, gioiello spagnolo del centrocampo del Napoli. L'anno scorso Aurelio De Laurentiis disse di no a 50 miioni di euro in arrivo dall'Atletico Madrid, stavolta tutto dipenderà dalla classifica. Per il giornale, il Paris Saint-Germain potrebbe spingersi fino a 60 per averlo: arrivare in Champions League, però, potrebbe voler dire poterlo tenere un'altra stagione in azzurro.