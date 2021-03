Qatar 2022, la Svizzera lancia un messaggio all'Italia: Bulgaria asfaltata in 13'

La Svizzera lancia un primo messaggio all'Italia. I rossocrociati vincono la partita d'esordio del Gruppo C in Bulgaria: un netto 1-3 che candida gli elvetici come principale antagonista degli azzurri. Pratica archiviata in meno di un quarto d'ora: segnano Embolo, Seferovic e Zuber, tutto nei primi 13'. Dell'ex cagliaritano Despodov a inizio ripresa il gol della bandiera dei bulgari. Degli "italiani" impegnati stasera da segnalare i 90 minuti di Ricardo Rodriguez e gli 86' di Remo Freuler.