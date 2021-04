Quagliarella-Samp, ancora nessun appuntamento per il rinnovo. Ma Ferrero gli farà una proposta

Con quello segnato ieri al Milan fanno dieci gol in questo campionato per Fabio Quagliarella, che diventa così il primo giocatore della Sampdoria ad andare in doppia cifra per cinque campionati consecutivi dopo Luca Vialli. Il tema rinnovo torna dunque di moda per il classe '83, che nel dopo-gara del Meazza ha ammesso di non essere ancora stato contattato da nessun esponente della società. Nessun appuntamento è fissato, assicura Il Secolo XIX, ma la sensazione è che da qui a fine campionato Ferrero gli offrirà un prolungamento ad una cifra inferiore rispetto a quella attualmente percepita. Spetterà a Quagliarella, in quel caso, prendere una decisione sul suo futuro.