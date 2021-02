Qualche recupero con la Juve? Gattuso: "Manolas out un mese, Koulibaly lo sapete meglio di me"

Per la sfida con la Juve recupererà qualcuno? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che in vista del prossimo big match di campionato ha risposto così: "Manolas mancherà per un mese, Koulibaly lo sapete meglio di me. Tutti i casi covid li abbiamo sempre portati fino alla fine, sono durati 20 giorni. Siamo contenti di aver dato 79 minuti di gioco a Osimhen, ma non è ancora il giocatore che abbiamo. Dobbiamo fare i complimenti a tutti, se sei un'altra squadra contro un'Atalanta così poteva andare in maniera diversa. Lati positivi? Parlo della qualità di gioco, se non sei forte non riesci a tenere lì l'Atalanta. Il segnale confortante è questo".

