Quale futuro per Cristiano Ronaldo? Perché sì e perché no al PSG

Che ne sarà adesso di Cristiano Ronaldo? Contratto in scadenza nell'estate del 2022, Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha spiegato che "abbiamo un altro anno per parlare del futuro". Solo che l'ha detto prima dell'eliminazione Champions contro il Porto. Sarà così? Oppure CR7 potrebbe davvero lasciare Torino già in estate? Analizziamo su Tuttomercatoweb.com le varie ipotesi legate al futuro del fenomeno portoghese, tappa per tappa.

PARIS SAINT-GERMAIN

Perché sì Perché è la piazza dei sogni. Perché a suon di petroldollari, i qatarioti hanno preso Kylian Mbappé e Neymar. Manca il terzo grande tenore, con sommo rispetto per Angel Di Maria e per Mauro Icardi. L'ambizione massima è Lionel Messi ma per quel che è il brand del PSG nel mondo, chi si avvicina di più a sua maestà Air Jordan è proprio Cristiano Ronaldo. Non solo: la formazione parigina sembra l'unica nel globo in grado di poterlo accontentare anche a livello economico. E poi Parigi è una delle più belle città del mondo e questo può essere un fattore importante anche sul lato familiare. Last but not least, i rapporti di Mendes con il Paris: sussurri dicono che già nell'ultima sessione, il numero uno di Gestifute lo avrebbe proposto a Leonardo.

Perché no Perché Cristiano Ronaldo è la stella assoluta, non un primus inter pares. Perché il Paris ha già eletto il suo punto di riferimento e per lui spenderà milioni su milioni per il rinnovo: Kylian Mbappé. Ok i petroldollari qatarioti ma in periodo di recessione, di crisi e di pandemia, anche i ricchi piangono. Inoltre il club transalpino preferirà investire sulla conferma di Neymar anziché su Cristiano Ronaldo perché tutti e tre insieme non sarebbero sostenibili. Chiaro: per l'ambizione Champions sembra la ciliegina perfetta, ma Pochettino sembra avere altre mire sul mercato e non vuole ulteriori prime donne.