Raiola contro la FIFA: "Andremo in tribunale. Attaccano gli agenti, ma chi tutela il calciatore?"

Mino Raiola, presidente del Football Forum, torna a criticare aspramente la FIFA per le nuove regolamentazioni in vista per gli agenti: "Non parliamo più con la FIFA. Penso che alla fine ci sarà un caso giudiziario. Non ho alcun problema con la trasparenza. Ci sono governi che ci controllano fiscalmente, legalmente, ogni giorno. Noi abbiamo un problema solo con le persone che non sanno come funziona un trasferimento, cercando di fare regole che sono ridicole. Dobbiamo cambiare il mondo del calcio, ma vogliamo farne parte, essere rispettati, perché il nostro lavoro è rappresentare i giocatori e i loro interessi. Nessuno guarda l'interesse del giocatore. C'è solo un interesse nel dire: 'Attacchiamo gli agenti perché hanno preso troppi soldi dal gioco'".