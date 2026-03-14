Rakitic: "Modric può giocare altre due o tre stagioni almeno. Italia, farò il tifo per voi"

"Luka è diverso da tutti gli altri. Ha una passione incredibile e fisicamente pare ancora un ragazzino". Parola di Ivan Rakitic. L'ex compagno di Nazionale ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Luka Modric, centrocampista del Milan che sta disputando una grande stagione con la squadra di Massimiliano Allegri: "Per come lo vedo io, Modric può andare avanti per altre due o tre stagioni almeno".

L'ex Barcellona poi si è soffermato anche sul nostro campionato con i nerazzurri che guidano la classifica: "L'Inter ha sette punti in più e ovviamente è la favorita, ma il derby di domenica ha dimostrato che il Milan non è lì per caso e può giocarsi le sue chance. Mancano ancora parecchie partite e nel calcio mai dire mai. Conoscendo Modric, poi, non si sarà rassegnato di certo. Anzi, vi posso dire che ha ancora una gran voglia di alzare trofei".

Rakitic ha poi parlato di Gennaro Gattuso, ct azzurro: "Un grande. A vevo affrontato Rino da avversario e mi ero subito reso conto fosse un tipo tosto, ma nel senso buono. A Spalato, conoscendolo meglio, ho scoperto che abbiamo tante cose in comune. Entrambi siamo molto esigenti, per esempio". E sull'Italia al Mondiale: "Di sicuro farò il tifo per voi e per Rino. Non è facile, perché i playoff nascondono sempre insidie, giocandosi in partita secca".