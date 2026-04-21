Rakitic e il futuro di Modric: "Mi auguro continui per 2-3 anni: al Milan ci sono le condizioni"

Il centrocampista ex Barcellona, Siviglia e Nazionale croata, oggi dirigente dell'Hajduk Spalato, Ivan Rakitic ha parlato a La Repubblica di Luka Modric e di come faccia ancora la differenza a 40 anni in Serie A. Queste le sue parole: "Mi auguro che continui per altre 2-3 stagioni. Al Milan le condizioni ci sono tutte: è felice Luka, è felice il club".

Rakitic ha anche ampliato i discorsi anche ad alcuni croati che militano In Serie A: "Io sono un fan di Pasalic, un box to box straordinario. Abbiamo Baturina, che da trequartista nel Como sta salendo di livello: gli serviva qualche mese di adattamento, a Zagabria era il re, è il discorso della comfort zone. In difesa c’è Gvardiol ma il talento con maggiore prospettiva è Vuskovic, 19 anni, dell’Amburgo. Moro è un centrocampista moderno, è cresciuto parecchio: il Bologna è per lui una grande opportunità".

Infine, l'ex centrocampista si è sbilanciato anche sulle possibili vincitrici di Champions e Mondiale: "In Champions la mia favorita è il PSG. Al Mondiale? Germania, Argentina, Spagna, Francia: sarà interessante. E occhio alle sorprese. Magari alla Croazia".