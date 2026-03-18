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Rakow, capitan Arsenic verso la Fiorentina: "Se perdi la concentrazione, ti puniscono subito"

Rakow, capitan Arsenic verso la Fiorentina: "Se perdi la concentrazione, ti puniscono subito"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Dimitri Conti
Oggi alle 21:52Serie A
Dimitri Conti

Zoran Arsenic, difensore e capitano del Rakow che domani ospita la Fiorentina per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League (l'andata è terminata per 2-1 in favore dei toscani in maglia viola), ha introdotto la sfida intervenendo in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni principali, raccolte da FirenzeViola.it: "Dovremo stare attenti a non essere troppo motivati per non pagare un po' troppo l'emozione, poi è ovvio che faremo di tutto per provare a passare il turno".

Lei come sta? Come arriva alla partita?
"Mi sento bene, ho giocato l'ultima partita e ho cercato di dare il massimo in allenamento. La Fiorentina è una squadra molto offensiva, noi dovremo dimostrare di saper essere squadra e di saper giocare con il collettivo. Questa è la nostra forza e cercheremo di ripeterci anche domani".

C'è qualcuno della Fiorentina che l'ha colpita nella sfida d'andata di giovedì scorso?
"In quei 30 minuti in cui ho giocato a Firenze non ho avuto molti duelli diretti, quindi non saprei dire, però posso dire che sul piano offensivo la Fiorentina ha grande qualità. Se perdi la concentrazione ti puniscono subito".

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