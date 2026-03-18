L'allenatore del Rakow ha visto la Fiorentina a Cremona: "Stanno ritrovando sicurezza"

Lukasz Tomczyk, allenatore del Rakow, ha introdotto in conferenza stampa la partita di domani contro la Fiorentina, ritorno degli ottavi di finale della Conference League, dopo che i 90 minuti del Franchi sono finiti 2-1 in favore dei toscani. Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico dei polacchi, raccolte da FirenzeViola.it: "Il nostro obiettivo è quello di mantenere il giusto ritmo, vogliamo essere lucidi e in grado di gestire tutte le fasi di gioco. Passerò la notte spero tranquillamente, abbiamo le nostre idee e sappiamo come affrontare i viola, sogniamo una notte magica, spero che i miei ragazzi avvertano l'importanza del momento".

La Fiorentina è una squadra di grande qualità. Quanto la temete?

"Una settimana fa abbiamo avuto buoni momenti nel corso della partita, soprattutto dal sessantesimo minuto in poi. Individualmente abbiamo fatto bene, questo dimostra che se manteniamo un certo livello di concentrazione possiamo fare una grande partita".

Ha visto che nel weekend hanno vinto 4-1 sul campo della Cremonese?

"Hanno fatto un'ottima partita, mostrando che stanno ritrovando sicurezza. Stanno vivendo un bel momento dal punto di vista mentale, mentre noi veniamo da due sconfitte, dovremo fare di tutto per recuperare quello stato mentale".