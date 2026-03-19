Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Rakow-Fiorentina 1-2, le pagelle: segnano Ndour e Pongracic, ma il migliore è Parisi

Rakow-Fiorentina 1-2, le pagelle: segnano Ndour e Pongracic, ma il migliore è ParisiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Dimitri Conti
Oggi alle 21:00Serie A
Dimitri Conti

Rakow-Fiorentina 1-2, la squadra di Vanoli vince anche al ritorno contro i polacchi e si qualifica ai quarti di Conference League. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Struski, a inizio ripresa, hanno segnato Ndour e Pongracic per i toscani.

LE PAGELLE DEL RAKOW (di Andrea Carlino)

Zych 6 - Primo tempo pulito e attento tra i pali, nella ripresa subisce due gol sui quali incide poco, resta reattivo su Parisi e Fagioli dando comunque una certa sicurezza al reparto.

Tudor 5,5 - Avvio ordinato sul centro-destra, accompagna l’uscita palla ma l’infortunio muscolare lo costringe presto al cambio e priva il Rakow di esperienza in marcatura.

dal 19’ Mosor 6 - Entrato a freddo si adatta rapidamente al ritmo, regge il duello fisico e aereo, soffre però quando la Fiorentina alza i giri e attacca con più uomini sul suo lato.

Racovitan 5,5 - Guida la linea a tre nella fase iniziale, legge bene le prime situazioni in area, nel finale però scappa troppo all’indietro e concede metri sui traversoni decisivi.

Svarnas 5,5 - Impatto solido nei duelli frontali, con il passare dei minuti finisce in difficoltà contro un Parisi sempre più alto, costretto spesso al fallo per arginarne le accelerazioni.

Ameyaw 6 - Esterno di grande corsa, copre tutta la fascia e nel primo tempo accompagna con continuità l’azione, nella parte conclusiva perde lucidità e precisione nei cross.

Repka 6 - Frangiflutti davanti alla difesa, protegge l’area, vince diversi contrasti e sporca linee di passaggio, la tenuta fisica cala nel finale e fatica a schermare i centrocampisti viola.

Struski 6,5 - Inserimento perfetto sul gol dell’1-0 con conclusione precisa sul primo palo, si muove bene tra le linee, dopo il vantaggio però gestisce poco il possesso e tende ad abbassarsi.

dall’80’ Bulat 5,5 - Minuti finali di grande pressione, non riesce a dare qualità tra le linee né a rallentare il ritmo, tocca pochi palloni e resta ai margini dell’assalto conclusivo.

Carlos 6 - A tutta fascia, nel primo tempo garantisce ampiezza e diversi traversoni insidiosi, quando la Fiorentina prende campo riduce l’efficacia e viene sostituito per freschezza.

dall’80’ Adriano 6 - Ingresso con buona volontà, cerca subito l’uno contro uno e un paio di volte crea superiorità sulla corsia mancina, senza però trovare la giocata risolutiva al cross.

Lopez 6,5 - Trequartista di fantasia, rifinisce tra le linee e disegna l’assist per Struski, costringe spesso la difesa viola al raddoppio, l’uscita anticipata toglie inventiva al Rakow.
dal 69’ Diaby-Fadiga 5,5 - Porta velocità in transizione e prova a strappare in conduzione centrale, spreca però una ripartenza importante con un filtrante leggibile e poco preciso.

Brunes 6,5 - Punta di riferimento, protegge palla, si propone in area e crea costantemente problemi alla coppia centrale, si procura l’episodio del rigore poi cancellato dal VAR.

Makuch 6 - Lavoro prezioso spalle alla porta, gioca di sponda e attacca il primo palo sui cross, Ranieri lo contiene bene e gli nega la possibilità di concludere con continuità.
dall’80’ Rocha 5,5 - Subentra per dare energia ma trova pochi spazi, viene ammonito in un finale nervoso e non riesce a rendersi davvero pericoloso negli ultimi sedici metri.

Lukasz Tomczyk 6 - Imposta una partita coraggiosa con blocco medio-alto e ampia ricerca del cross, il piano funziona fino al vantaggio, i cambi però non alzano il livello e la squadra finisce troppo schiacciata favorendo la rimonta viola. Alla fine il Rakow viene eliminato.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Dimitri Conti)

Christensen 6 - Qualche brivido con delle uscite fuori porta nel primo tempo, a inizio ripresa quasi non fa in tempo a sistemarsi tra i pali, che subisce il gol di Struski. Sarebbe stato penalizzato oltremodo da una decisione arbitrale discutibile. Per fortuna c'è il VAR.

Dodo 6 - Non spende ogni singola goccia di sudore o residuo di energie disponibili, ciononostante però offre una prestazione nel complesso sufficiente. A fine primo tempo prova anche a far male con un tiro dalla distanza, ma conclude fin troppo centralmente.
Dall'88'Pongracic 6,5 - C'è gloria anche per lui, trova il tempo di lanciare il contropiede decisivo per il 2-1, che realizza lui stesso calciando nella porta sguarnita, da centrocampo.

Comuzzo 6 - Nei 90 minuti dell'andata al Franchi era stato protagonista di un pesante svarione, che aveva consentito al Rakow di passare in vantaggio. In terra polacca la sua è una prestazione nel complesso più solida, anche se non del tutto priva di sbavature.

Ranieri 6,5 - Torna a guidare la sua squadra da capitano e non è solamente una questione di fascia ma soprattutto di piglio ed atteggiamento. Rimane sempre attento, tenendo la posizione corretta nel cuore dello retroguardia fino all'ultimo istante del match.

Parisi 7 - Ultimamente fa l'esterno d'attacco, per la trasferta polacca torna alle origini e si piazza a sinistra nei quattro di difesa. Quando esce Gosens, torna davanti e la sensazione è lì si muova meglio che da terzino.

Fabbian 5 - Forse è lui la nota più negativa di questa Fiorentina, che ha deciso di provare a uscire dalla crisi di inizio stagione. Fatica nella costruzione delle trame a centrocampo, ma anche in zona offensiva - quella che preferirebbe - non brilla granché.

Fagioli 6 - C'era l'idea che potesse essere tenuto a riposo da Vanoli, non solo non sarà così, ma rimane di fatto anche dentro fino quasi all'ultimo istante, venendo sostituito appena prima del recupero. Non una prova scintillante, ma pienamente sufficiente.
Dal 90' Mandragora sv.

Ndour 6,5 - Due partite in una. Anzi, in un secondo tempo: bruciato da Struski dopo 21 secondi prima di andare a segnare l'1-0, si rifà però a metà ripresa, segnando il secondo gol al Rakow tra andata e ritorno. Vanoli l'aveva 'accusato' di fortuna, oggi ha ragione.

Harrison 5 - Altro elemento che non segue il ritmo dell'orchestra. Tante volte va in cerca di gloria sulla corsia di destra, andando poi ad accentrarsi per tentare la giocata. E spesso è un cross, ma troppe volte non c'è alcuna precisione nell'esecuzione.
Dal 90' Gudmundsson sv.

Kean 5,5 - Ritrova una maglia da titolare con la Fiorentina, anche Gattuso lo osserva con estrema attenzione. E non sarà probabilmente felice di averlo visto inscenare un battibecco con il suo allenatore al momento del cambio. Anche perché fino a lì aveva fatto davvero poco.
Dal 60' Piccoli 6,5 - Discreto subentro, fa sicuramente meglio del Kean di cui prende il posto. Colpisce un palo e mette il suo zampino nell'azione dell'1-1, facendo assist a Ndour.

Fazzini 5,5 - Vanoli prova a fargli trovare quel guizzo di fiducia che gli è sempre mancato nel corso di questa stagione, lui però per l'ennesima volta non riesce davvero a raccogliere l'occasione che gli viene lanciata contro. Rimandato, di nuovo, nel giudizio.
Dal 60' Gosens 6 - Si sistema terzino sinistro e permette così a Parisi di riportarsi nel tridente offensivo. Da quando entra, nessuna situazione particolare da segnalare.

Paolo Vanoli 6,5 - Non una prestazione scintillante, quella della Fiorentina, ma la sua squadra ci mette la concretezza che basta a passare il turno. In un doppio confronto che rischiava di complicarsi, la Fiorentina è riuscita a fare le cose facili. E centra la terza vittoria di fila.

Articoli correlati
Rakow, capitan Arsenic verso la Fiorentina: "Se perdi la concentrazione, ti puniscono... Rakow, capitan Arsenic verso la Fiorentina: "Se perdi la concentrazione, ti puniscono subito"
L'allenatore del Rakow ha visto la Fiorentina a Cremona: "Stanno ritrovando sicurezza"... L'allenatore del Rakow ha visto la Fiorentina a Cremona: "Stanno ritrovando sicurezza"
Viola, è l'ora della Conference. La Repubblica (Firenze): "La Fiorentina sfida il... Viola, è l'ora della Conference. La Repubblica (Firenze): "La Fiorentina sfida il Rakow"
Altre notizie Serie A
Fiorentina, Vanoli: “Diventiamo un gruppo vero. Kean? Sono contento che si arrabbi”... Fiorentina, Vanoli: “Diventiamo un gruppo vero. Kean? Sono contento che si arrabbi”
Il Bologna sblocca il risultato a Roma: golazo di Rowe per l'1-0, protestano i giallorossi... Il Bologna sblocca il risultato a Roma: golazo di Rowe per l'1-0, protestano i giallorossi
Ecco l'avversaria della Fiorentina! Il Crystal Palace si libera ai supplementari... Ecco l'avversaria della Fiorentina! Il Crystal Palace si libera ai supplementari dell'AEK Larnaca
Roma-Bologna 0-0, Koné deve alzare bandiera bianca: al suo posto dentro Pellegrini... Roma-Bologna 0-0, Koné deve alzare bandiera bianca: al suo posto dentro Pellegrini
Fiorentina, Comuzzo: “Conference obiettivo chiaro. Vincere ci rende più sereni” Fiorentina, Comuzzo: “Conference obiettivo chiaro. Vincere ci rende più sereni”
Roma-Bologna, striscione dei tifosi giallorossi: "Conquisteremo insieme un'altra... TMWRoma-Bologna, striscione dei tifosi giallorossi: "Conquisteremo insieme un'altra vittoria"
Fiorentina, Fagioli: “Conference obiettivo concreto. Mi trovo bene da regista” Fiorentina, Fagioli: “Conference obiettivo concreto. Mi trovo bene da regista”
Come cambia la Cremonese con Giampaolo: "Dovrò lavorare su due-tre concetti" Come cambia la Cremonese con Giampaolo: "Dovrò lavorare su due-tre concetti"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Milan-Leao, giusto dirsi addio. il portoghese non è più un giovane, il salto di qualità non arriverà. Arbitri: è sempre caos. Passato quasi inosservato il clamoroso errore del VAR in Como-Roma
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina ai quarti di Conference per il quarto anno di fila. E Pongracic fa 1-2 al 96'
Immagine top news n.1 Inter, Marotta e la volata scudetto: "Siamo la lepre, è più facile fare il cacciatore"
Immagine top news n.2 Sospiro di sollievo per Gattuso e la Nazionale: nessuna lesione, Sandro Tonali ci sarà
Immagine top news n.3 La strategia in stile Real Madrid funziona: i numeri che possono riportare Stankovic all'Inter
Immagine top news n.4 Tonali a rischio per il playoff? Gravina: "Sono tranquillo, c'è ottimismo sul recupero"
Immagine top news n.5 Atalanta fuori dalla Champions, ecco come cambia la programmazione della 31^ di Serie A
Immagine top news n.6 Fiorentina, contatto Paratici-Maresca. Quasi impossibile, speranza Manchester City
Immagine top news n.7 Como in lutto per la morte di Michael Hartono: chi era l'azionista di riferimento del club
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
Immagine news podcast n.2 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.4 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli, avanti ancora con Lukaku? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Milan, non è Kean la prima scelta ma Retegui. E su Palladino dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Santini: "Juve, rinnova alla svelta Spalletti e dagli carta bianca"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Vanoli: “Diventiamo un gruppo vero. Kean? Sono contento che si arrabbi”
Immagine news Serie A n.2 Il Bologna sblocca il risultato a Roma: golazo di Rowe per l'1-0, protestano i giallorossi
Immagine news Serie A n.3 Ecco l'avversaria della Fiorentina! Il Crystal Palace si libera ai supplementari dell'AEK Larnaca
Immagine news Serie A n.4 Roma-Bologna 0-0, Koné deve alzare bandiera bianca: al suo posto dentro Pellegrini
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Comuzzo: “Conference obiettivo chiaro. Vincere ci rende più sereni”
Immagine news Serie A n.6 Roma-Bologna, striscione dei tifosi giallorossi: "Conquisteremo insieme un'altra vittoria"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ashley Cole: "Se non ci fossero stati problemi, non sarei al Cesena". Poi spiega il cambio modulo
Immagine news Serie B n.2 Monza, Baldissoni: "I fondi investono nel calcio italiano perché i club sono sottovalutati"
Immagine news Serie B n.3 Ashley Cole: "Voglio restare a Cesena il più a lungo possibile e aiutare il calcio italiano"
Immagine news Serie B n.4 Ipotesi Diana per la Samp. L'ex Union Brescia potrebbe affiancare Lombardo da dopo la sosta
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, ancora percorsi si recupero per Abildgaard, Henderson e Malanca: il punto
Immagine news Serie B n.6 Serie B, giudice sportivo: sei calciatori fermati per un turno. Multe (anche salate) a cinque club
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, la FIGC respinge i ricorsi per Semprini e Menicucci. Ridotta la squalifica a Lionetti
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, anche De Giorgio salta il ritorno: il tecnico del Potenza è squalificato
Immagine news Serie C n.3 Caso di razzismo in Casertana-Crotone? Il Giudice Sportivo: "Non sono emersi elementi"
Immagine news Serie C n.4 Corini: "Brescia richiamo fortissimo. Ho l'esperienza per reggere il peso di allenare qui"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Giudice Sportivo: 3 giocatori saltano il ritorno di Coppa Italia. 2 turni ad Adjapong
Immagine news Serie C n.6 Triestina retrocessa, ma Marino non vuole cali di attenzione: "Ci giochiamo la dignità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ieri Gran Galà del Calcio Adicosp Woman: da Cappelletti a Canzi, presenti e premiati dell'evento
Immagine news Calcio femminile n.2 Corelli: "Questa Roma, quando serve, sa dare sempre quel qualcosa in più. Testa alla Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Canzi: "In campionato non siano allineate, ma abbiamo ancora 2 obiettivi da centrare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Cappelletti: "Serie A Women sempre più competitiva. Il prossimo passo è la sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rasmussen: "Orgogliosa di essere la prima australiana alla Juve. Surreale essere qui"
Immagine news Calcio femminile n.6 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince