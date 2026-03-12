Viola, è l'ora della Conference. La Repubblica (Firenze): "La Fiorentina sfida il Rakow"

La stagione della Fiorentina passa dall'obiettivo salvezza, ma anche dalla Conference League. Questa sera, allo stadio Franchi, i viola ospiteranno i cechi del Rakow nell'andata degli ottavi di finale, con il chiaro obiettivo di fare un passo verso la qualificazione al prossimo turno: "Conference, la Fiorentina sfida il Rakow" ricorda oggi La Repubblica di Firenze nel taglio alto proposto in prima pagina.

Ieri il tecnico viola Paolo Vanoli ha presentato il match nella classica conferenza stampa della vigilia: "E' una gara importante su cui siamo concentrati. La Conference è un trofeo importante che dobbiamo onorare e riuscire ad andare avanti il più possibile. Troviamo una squadra che ha fatto molto bene nel girone, compatta, che si difende bene e che ha preso solo due gol. Dobbiamo pensare che sono due partite, di giocarcela su 180 minuti con intelligente. Alla Cremonese ci penseremo da venerdì. Quanto aiuterebbe vincere? Conta molto, così come il fare la prestazione. Da quelle arrivano i risultati. E' normale che vincere darebbe morale e ogni volta andiamo in campo per provare a vincere".