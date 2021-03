Ramsey di nuovo ko, Gunter e il Galles: "Ci manca tanto, triste abituarsi a giocare senza di lui"

"Ramsey, ci manchi". Chris Gunter, difensore del Charlton e della Nazionale gallese, ha mandato un messaggio a distanza al centrocampista della Juventus, di nuovo ai box per un problema fisico e grande assente nelle gare di qualificazione al Mondiale di questi giorni: "Settimana scorsa Ramsey si è infortunato e credo ci sia rimasto male, come me del resto. In tutta onestà, Aaron è uno dei miei migliori amici da quando avevo 12 anni, ne abbiamo passate tante insieme. Mi sento abbattuto perché lui non c'è, manca da un bel po' al Galles e la cosa più triste è che ci stiamo ormai abituando a non averlo con noi. Ramsey ci manca tanto qui".

Ascolta tutte le sue parole su Ramsey nel video in calce!