Ramsey è forse il peggior acquisto della Juventus di Agnelli. Preso a zero, ha risolto il contratto

Aaron Ramsey è stato forse il peggiore acquisto nella storia recente della Juventus. Almeno in quella che vinceva Scudetti come fossero amichevoli estive. Arrivato nel 2019, dall'anno successivo i bianconeri non sono riusciti più a replicare le grandi stagione con Andrea Agnelli, finendo per tenere Ramsey per due stagioni e mezzo. Prelevato a zero è andato via risolvendo il contratto, dopo avere perso la finale di Europa League con i Glasgow Rangers.

Una vittoria avrebbe portato gli scozzesi a confermarlo , permettendo una plusvalenza. Tra l'altro è stato proprio il suo rigore, nella finale contro l'Eintracht di Francoforte, a cambiare la storia sia della competizione che della sua carriera.

Ieri ha deciso di salutare il mondo del calcio così. "Questa non è stata una decisione facile da prendere. Dopo molte riflessioni, ho deciso di ritirarmi dal calcio. In primo luogo, voglio iniziare dal Galles. È stato un privilegio indossare la maglia gallese e vivere così tanti momenti incredibili. Non sarebbe stato possibile senza l'incredibile contributo di tutti gli allenatori sotto cui ho giocato e di tutto lo staff che mi ha aiutato in molti modi [...] In secondo luogo, grazie a tutti i club in cui ho avuto la fortuna di giocare. Grazie a tutti i dirigenti e allo staff che mi hanno permesso di vivere il mio sogno e di giocare ai massimi livelli. E un enorme grazie a mia moglie, ai miei figli e a tutta la mia famiglia. Senza di voi al mio fianco in tutto questo percorso, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile".