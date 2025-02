Ranieri ha richiamato i suoi a fine gara: "Non volevo salutassero l'arbitro, non lo meritava"

Al termine di Porto-Roma, finita in pareggio con una rete per parte, mister Claudio Ranieri è entrato in campo richiamando la propria squadra dentro gli spogliatoi per evitare proteste e... i consueti saluti. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma ha spiegato così l'accaduto: "Non volevo che i miei calciatori salutassero l'arbitro. Non meritava il saluto".

Lo sfogo di Ranieri sull'arbitraggio

"La cosa che non mi sta bene è la designazione arbitrale. Parlo con Rosetti: 'Tutto il mondo sa che lei è una persona integerrima e onestissima, come fa a mandare a Oporto un arbitro con cui, in 22 partite, la squadra ospite ha fatto solo 9 pareggi? Perché questa designazione?' Poi i tanti cartellini... Per me l'arbitro stava aspettando qualcosa in area per farli vincere. Ho detto ai ragazzi di non protestare, ma lui arbitra così. Otto ammoniti nostri e un espulso: qualcosa c'è stato, ma anche dell'altro. Ho mandato via i giocatori a fine partita, l'arbitro non meritava il saluto. Su un campo internazionale una cosa del genere no, non scherziamo".

Il tabellino di Porto-Roma 1-1

Porto (3-4-3): Diogo Costa; Djalo, Nehuen Perez, Otavio (30' st Namaso); Joao Mario, Varela (18' st Fabio Vieira), Eustaquio, Francisco Moura (41' st Zaidu); Borges, Samu Aghehowa (40' st Gul), Rodrigo Mora (18' st Pepê). A disp.: Claudio Ramos, Marcano, William Gomes, Vasco Sousa, André Franco, Perez, Zé Pedro. All.: Anselmi

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers (1'st El Shaarawy), Koné (1' st Pisilli), Cristante, Pellegrini (23' st Soulè), Angelino; Dybala (39' Baldanzi), Dovby (30' st Paredes). A disp.: Gollini, De Marzi, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Nelsson, Sangare. All.: Ranieri

Arbitro: Stieler (Germania)

Marcatori: 50' pt Celik (R), 22' st Moura (P)

Ammoniti: Pellegrini (R), Varela (P), Celik (R), Koné (R), Moura (P), Saelemaekers (R), Cristante (R), Otavio (P), Paredes (R), Baldanzi (R)

Espulsi: Cristante (R)