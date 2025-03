Live TMW Ranieri: "Il pari ci può stare bene? Noi faremo di tutto per fare risultato"

Dopo il successo della Roma nella gara d’andata all’Olimpico contro l’Athletic Club, domani si disputerà il match decisivo per l’accesso ai quarti di finale di Europa League. A introdurre la sfida al San Mamès sarà l’allenatore giallorosso, Claudio Ranieri. Segui su TMW la diretta testuale.

19.20 - Inizia la conferenza stampa

Cosa è cambiato con i 5 cambi?

"L'allenatore bravo è quello che fa meno danni. La forza dell'allenatore la fanno i giocatori. Il mio ruolo deve essere quella di aiutarli. Loro sanno che per me sono tutti uguali anche se diversi l'uno dall'altro. La mia fortuna è quella di averli a disposizione".

E' possibile rifare la gara dell'andata?

"Credo che già in una partita ci siano tante partite. Domani sera il Bilbao spingerà molto di più. Dobbiamo fare il nostro gioco senza paura".

Su Dybala...

"Lui non è solo un leader carismatico o tecnico. Ogni leader si sente partecipe al bene della squadra. Io ho la fortuna di avere dei leader partecipi alle sorti di una squadra. E tutto ciò che fanno lo fanno per il bene della squadra".

Domani si entra in campo con quale tipo di aspettative e che tipo di gioco?

"Io dico che noi dobbiamo fare il nostro gioco, contro una squadra bella, compatta e tosta. Il pari ci può stare bene? Noi facciamo la nostra partita come sappiamo fare. Sappiamo i nostri pregi e difetti. Domani attaccheremo in 11 e difenderemo in 11. Quello che dobbiamo fare è cercare di nascondere i nostri difetti".

Questa partita può essere la spinta definitiva verso il rettilineo di cui parlava l'altro giorno?

"Lo sapremo solo vivendo. Io chiedo ai ragazzi di cancellare sia se si è vinto sia se si è perso. Finita la partita di domani io ho i video della partita contro il Cagliari. Io sono concentrato su questa partita e chiedo alla squadra di fare questo, sappiamo che domani c'è una grossa partita. E poi domenica un'altra grossa partita. Io devo tirare fuori il massimo da me stesso e dalla squadra".

Che ricordo ha dello stadio dell’Athletic? E quali saranno le chiavi del match di domani?

“L’ambiente sarà fenomenale, una grande tifoseria, lo stadio è una meraviglia. Complimenti per tutto. La chiave non la so, non la conosco, la chiave spero che sia italiana, come squadra. È chiaro che giocheremo contro una grande squadra, una squadra che gioca veloce, diretta. Non è la solita squadra spagnola che tiene palla a lungo. Sappiamo quali sono i punti forti e come giocarli. Vedremo cosa succederà”.

19.50 - Finisce la conferenza stampa