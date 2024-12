Live TMW Ranieri: "Recuperati tutti tranne Cristante. Soulè? E' il futuro"

La sfida cruciale di Europa League tra Roma e Braga è ormai dietro l'angolo: meno di 24 ore separano i giallorossi dal match che deciderà il loro destino europeo. La squadra di Ranieri, reduce da una fase a gironi sottotono con appena 6 punti in cinque incontri, deve assolutamente cambiare marcia contro il Braga guidato da Carvalhal. Intanto, alle 13, riflettori puntati sulla sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Protagonisti della conferenza saranno Alexis Saelemaekers, chiamato a portare esperienza e freschezza, e il tecnico Claudio Ranieri, pronto a motivare la squadra con la sua grinta e carisma inconfondibili. Segui su TMW la diretta stampa.

13.03 - Inizia la conferenza stampa

Chi ha recuperato per domani? Chi ci sarà? Soulè? Pensa giocherà?

"Ho recuperato tutti tranne Cristante. Soulè è il futuro. E' un ragazzo che dopo un anno pensava di fare le stesse cose a Frosinone, ma il cambio di squadra ha inciso molto. Cercheremo di tirargli fuori il meglio di sé"

Quali sono gli obiettivi?

"Ogni partita dobbiamo dare il massimo. Solo così si può creare uno spirito positivo. Abbiamo l'obiettivo di dare il massimo ogni partita".

Dovbyk come va servito secondo lei? Cosa gli sta chiedendo?

"Più che chiedere a Dovbyk lui deve tornare in una buona condizione fisica. Lui ha un fisico che ora è debilitato. Poi capiremo come lui va servito. Certamente anche lui si deve mettere a disposizione. Ora deve rimettersi al 100%. Cercheremo di portarlo alla sua migliore condizione fisica".

Pellegrini avrà la chance domani di rientrare in campo?

"Ancora non ci ho parlato. E' un ragazzo che merita, lo vedo più sereno durante gli allenamenti. Si sta allenando bene e comincia a prendere la porta. Anche se in allenamento sta tornando ad essere quello di prima".

Dybala? Pensa di impiegarlo visti i diversi impegni?

"La sera tiro le conclusioni sulla partita precedente. Devo ancora parlare con i giocatori. E' importante la Coppa ma è importante il Como. Vedrò cosa fare".

13.14 - Cosa ha portato a questa squadra? Come si sta dividendo anche tra i vari ruoli?

"Io mi sto impegnando 50 e 50. Ho giocatori meravigliosi che mi fanno pensare anche al futuro. Con la proprietà stiamo pensando a tutto. All'oggi, al mercato. L'allenatore? L'abbiamo spolverata come cosa. Ci stiamo pensando. Non posso negarlo, senza però pensare al chi e al come. Alla squadra credo che ho dato quello che è il mio modo di essere. Io cerco empatia in loro. Se mi trovo bene con i ragazzi loro capiscono quelle che sono le mie necessità. Ogni allenatore ha il suo modo di impostare la partita. L'allenatore non è una macchina che metti benzina e va. Io ho usufruito della loro preparazione e ho messo quello che più mi si addice. Il merito è della squadra. I giocatori sono delle spugne, e sono così bravi che basta poco per capire quello che devono fare".

Domani ci dobbiamo aspettare qualche cambio?

"Io tiro le somme questa sera. Domani parlo con i ragazzi e poi deciderò. Ci sono giocatori che ancora non hanno i 90 minuti e valutare se metterli all'inizio. o farli subentrare".

Al di là del nome, ci sono dei paletti al profilo del prossimo anno?

"Stiamo cercando uno bravo. E basta. Poi cerchiamo di non sbagliarlo".

C'è un calciatore che può sostituire Angelino?

"C'è Saelemakers, Zalewski, El Shaarawy. Ne ho a disposizione. Non mi sto creando il problema. Posso giocare a 4".

Che squadra si aspetta domani?

"Credo che ormai non c'è più il fattore campo che sposta le sorti. Il pubblico della Roma è presente, spinge molto la squadra. Mi aspetto un Braga con un'influenza europea che gioca anche in verticale e che ha buoni giocatori. Mi aspetto una gran bella partita con due squadre che vogliono vincere".

13.19 - Finisce la conferenza stampa