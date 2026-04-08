TMW Rapporto coi club, giovani e Nazionale del futuro. Soncin spiega l'evoluzione al femminile

"Parlando in termini generali è un momento buio, ma sono percorsi differenti. Sentiamo la responsabilità nel senso di opportunità per avvicinarci al nostro obiettivo, siamo focalizzate totalmente sul nostro percorso, è il nostro momento e siamo contente di ritrovarci dopo l'ultimo raduno e far vedere che siamo una versione migliore delle ultime due gare". Il ct dell’Italia Andrea Soncin nella conferenza stampa di oggi ha parlato anche del difficile momento che attraversa il calcio italiano dopo la terza mancata qualificazione della squadra maschile.

Soncin poi dedica un pensiero anche al presidente Gabriele Gravina che lo scelse dopo il disastroso mondiale del 2023 per guidare la Nazionale femminile: “Sono grato per l'opportunità che mi è stata data, profondamente grato. La responsabilità è grande, ma l'ho vista sempre come un'opportunità. In questo momento si parla di momento buio del calcio, ma va diversificato perché pur facendo parte della stessa famiglia, il nostro percorso sta evolvendo in maniera diversa. A livello di Club Italia, nel rapporto con i club e a tutti i livelli e il merito è anche della politica federale di questi ultimi anni".

Infine il ct azzurro si sofferma su giovani e straniere facendo un confronto con la situazione al maschile dove questi temi sono tornati di stringente attualità: “Ormai da due anni a questa parte, grazie anche a un grandissimo lavoro dei coordinatori delle selezioni giovanili, c'è una sorta di linea unica a livello femminile. Io poi devo vivere il presente in qualità di ct, ma lavoriamo anche per il futuro e c'è massima condivisione fra tutte le nazionali giovanili perché ci sono ragazze che hanno ampi margini di miglioramento. Bisogna lavorare a stretto contatto anche con i club per costruire la Nazionale del futuro. - conclude Soncin - Stranieri? Si tratta di una dinamica che può andare in quella direzione anche al femminile, ma vedendo il lavoro che stanno facendo i club dico che ci sono delle visioni diverse, differenti programmi e di valorizzazione delle giovani. I frutti del lavoro fatto in passato si sta iniziando a vedere adesso e credo che siano due percorsi diversi anche se poi le norme possono portare al ricrearsi certe dinamiche, ma i club stanno producendo sempre più talento, che va accompagnato in un percorso, e fra qualche anno raccoglieranno i frutti".