Raul Moro reclama spazio, la Lazio studia soluzioni: da evitare una cessione frettolosa

vedi letture

La Lazio rischia di perdere Raul Moro. La stella della Primavera, ex canterano del Barcellona, poteva partire durante il mercato estivo ma è rimasto con la promessa che avrebbe trovato un po' di spazio in prima squadra. Al momento tutto ciò non è accaduto e il giocatore, molto deluso, avrebbe chiesto spiegazioni: la società ha ribadito la sua fiducia e non vorrebbe ripetere quanto accaduto con Pedro Neto, che fu ceduto troppo presto e che oggi è il trascinatore del Wolverhampton, e cercherà di studiare la soluzione migliore per accontentare il classe 2002. Per lui, sottolinea Il Corriere dello Sport, Tare ha investito ben 6 milioni di euro. Basterebbe questo per dargli un'occasione.