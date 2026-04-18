Ravezzani: "L'Inter sta per vincere lo Scudetto per un motivo molto semplice, ecco quale"

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato senza mezzi termini la stagione dell’Inter, indicando nella struttura societaria il vero punto di forza dei nerazzurri che dopo la vittoria contro il Cagliari hanno ulteriormente indirizzato la loro stagione verso la vittoria dello Scudetto:

Secondo Ravezzani, il possibile trionfo in campionato nasce da basi solide costruite nel tempo: “L’Inter sta per vincere lo scudetto per una ragione molto semplice: è da anni la squadra con la miglior dirigenza sportiva della Serie A”.

Un giudizio netto, accompagnato da critiche alle principali rivali. Il giornalista definisce infatti Milan e Juventus “pasticcioni” a livello gestionale, sottolineando come siano distanti dall’organizzazione nerazzurra. Anche il Napoli viene citato, ma per una differenza di “potenza di fuoco” economica e strutturale: "Anni luce davanti ai pasticcioni di Milan e Juve e con una potenza di fuoco nettamente superiore al Napoli. Il resto sono baruffe tra tifosi”, ha concluso.