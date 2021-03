Real, Butragueno non chiude la porta: "Un ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Vedremo..."

Emilio Butragueno, ex stella e oggi ambasciatore del Real Madrid, ha parlato a SKY prima della sfida contro l’Atalanta in Champions League, concedendo anche una breve battuta sulle voci nate attorno a CR7 dopo l'eliminazione della Juventus dalla massima competizione europea: "Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real? Vedremo... Questa sera siamo qui,a Madrid, giochiamo contro una squadra difficile, per noi è come una finale. Vogliamo arrivare al sorteggio di venerdì, le energie sono rivolte a quello".