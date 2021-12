Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Jovic dal 1', Inzaghi preferisce D'Ambrosio a Dimarco

vedi letture

C'è ancora il primo posto in palio e per l'occasione Real Madrid e Inter mettono in campo i titolarissimi: Inzaghi preferisce D'Ambrosio a Dimarco, con Perisic titolare sulla corsia sinistra e Dumfries a presidiare quella opposta. Davanti la solita coppia Lautaro-Dzeko, con Calhanoglu chiamato a inventare. Di seguito le formazioni ufficiali di Real Madrid-Inter:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr.

Allenatore: Carlo Ancelotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, D'Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi.