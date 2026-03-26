Focus TMW Real Madrid, quando serve un attaccante ecco il Castilla. Sette esordienti in stagione

Il Real Madrid non compra difensori, ma solo attaccanti. La scelta è sempre stata quella di Florentino Perez, che ha deciso - come altri nel mondo del calcio, come Gasperini - di spendere solamente per chi fa la differenza dalla metà campo in su. Per questo arrivano i Vini Jr, i Rodrygo, i Mastantuono, gli Mbappé oppure i Brahim Diaz, preso per essere ceduto al Milan per due anni di apprendistato e poi richiamato, oppure gli Arda Guler. Negli ultimi anni c'è una tendenza differente.

Il valore

Thiago Pitarch non era un nome conosciuto fino a che, un mese fa, ha incominciato a giocare. Esattamente come Gonzalo Garcia che, nel palcoscenico più conosciuto, ha incominciato a segnare a raffica per diventare la riserva di Kylian Mbappé. Ci sono anche i Fran Garcia, i Fran Gonzalez oppure Dani Carvajal, gente che arriva da La Fabrica e magari va in giro per l'Europe per tornare e diventare un simbolo. Così come gli esordienti: nell'ultimo anno sono stati sette che per un club come il Real sono tantissimi.

La variabile Carreras

Per una volta il Real Madrid ha speso per riportare a casa un prodotto delle giovanili. Alvaro Carreras è costato circa 50 milioni di euro dal Benfica, dopo un bel giro per cercare quale fosse la sua destinazione. Ha scoperto che era la stessa di quando era bambino.

Portieri: Fran Gonzalez

Difensori: Alvaro Carreras, Fran Garcia, Daniel Carvajal

Centrocampisti: Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Manuel Angel

Attaccanti: Gonzalo Garcia

Esordienti: Diego Aguado, Cesar Palacios, David Jimenez, Victor Valdepenas