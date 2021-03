Record eguagliato per il Milan: 12 vittorie in trasferta in stagione. E mancano altre 5 gare

Record di vittorie in trasferta eguagliato per il Milan che grazie al successo per 2-3 al Franchi contro la Fiorentina è arrivato a quita 12, come nelle stagioni 2004/05 e nel 2011/12. Adesso i rossoneri avranno altre 5 gare per provare a istituire un nuovo primato assoluto.