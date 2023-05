Regalo a un tifoso o gesto di stizza? Mourinho lancia la medaglia d'argento sugli spalti

Abituato com'è a vincere e a portarsi a casa grandissimi traguardi e coppe, Jose Mourinho non sarà stato felicissimo di ricevere la medaglia di secondo classificato dell'Europa League.

Qualche dubbio traspare anche dal comportamento dell'allenatore della Roma dopo la sconfitta ai rigori contro il Siviglia: durante la premiazione, dopo aver ricevuto la medaglia degli sconfitti, lo Special One se l'è sfilata e l'ha lanciata sugli spalti. Probabile che si tratti comunque di un regalo a qualche tifoso.

Di seguito un'immagine di ESPN che documenta il momento.

Jose Mourinho threw his runners-up medal into the crowd after the Europa League final 😱 pic.twitter.com/uSOkqGhoV5

— ESPN FC (@ESPNFC) May 31, 2023