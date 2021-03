Repubblica Ceca U21, Vitik ammette: "Noi fortunati in occasione dell'1-1 contro l'Italia"

Il difensore ceco Martin Vitik ha parlato così ai canali ufficiali della sua Federazione dopo il pareggio contro l'Italia all'esordio nell'Europeo Under 21: "È stato difficile, soprattutto con Scamacca. Ma penso che abbiamo fatto una buona partita e portiamo a casa un pareggio. Non vedevo l'ora di giocare, mi ricorderò certamente questa serata. Peccato non aver segnato un altro gol, anche se va detto che siamo stati piuttosto fortunati in occasione dell'uno a uno".