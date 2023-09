Retroscena de Il Messaggero: Lazzari convocato dalla società per atteggiamenti fuori posto

Il Messaggero questa mattina racconta un retroscena sul momento non facile della Lazio, con tanti calciatori scontenti oltre al presidente Lotito in persona. Fra i più irrequieti - si legge - c'è sicuramente Manuel Lazzari, che ha mal digerito l'esclusione in Champions ma era sicuro di avere un'occasione almeno col Monza (panchina per la terza gara di fila in Serie A).

Convocato in società

L'ex SPAL si è innervosito ulteriormente e ieri è stato convocato dalla società per qualche atteggiamento fuori posto: a detta della medesima fonte, rischia provvedimenti a lungo termine se non corregge subito il tiro.