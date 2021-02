Retroscena Parma: offerti due milioni per il prestito di Pavoletti, no del Cagliari

Retroscena di mercato, quasi inevitabile visto il numero di operazioni messe in cantiere, che riguarda il Parma: prima di gettarsi a capofitto su Graziano Pellè, Carli avrebbe effettuato un concreto tentativo col Cagliari per Leonardo Pavoletti. I ducali avrebbero offerto 2 milioni per il prestito del giocatore, ricevendo però un secco no da parte del club di Giulini.