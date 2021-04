Riedle: "Haaland sa bene che il Dortmund non sarà l'ultimo club della carriera"

"Haaland è un fenomeno, non avevo mai visto uno come lui. È forte fisicamente, è veloce, ha diciannove anni ma gioca con l'esperienza di uno di ventotto. Siamo molto fortunati ad averlo qui". A parlare così a Sky Sport è Karl-Heinz Riedle, ex attaccante della Lazio e attualmente in società nel Borussia Dortmund: "Tutti lo vogliono, è normale. Il suo futuro? Il Dortmund è una squadra dove un giovane può crescere, sa bene che questo non sarà l'ultimo club della sua carriera. Ma il Dortmund è stato chiaro: c'è un contratto e, se nell'estate del 2021 (quando ancora non vale la clausola da 75 milioni, ndr) non dovesse arrivare una super offerta, lui rimane con noi. È importantissimo. Il nuovo Haaland? C'è già e si chiama Moukoko, è bravo e intelligente, ma è ancora molto giovane (è un classe 2004, ndr). Sicuramente non è ancora al suo livello. Se Haaland dovesse partire servirà un sostituto di livello internazionale".