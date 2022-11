Rimonta Juve? Quante analogie con il 2015/2016: anche allora fu il Torino a cambiare tutto

La Juventus in zona Champions League. Non sorprendente in assoluto, molto se si considera l'avvio di stagione dei bianconeri. Che adesso per diversi osservatori sono una delle squadre più accreditate a lanciare un'eventuale rimonta al Napoli, ammesso e non concesso che gli azzurri rallentino il passo. Non sarebbe, del resto, la prima volta.

Il parallelismo con la stagione 2015/2016. Lo evidenzia Tuttosport, che con quell'annata trova diversi termini di paragone. A partire dal fatto che in testa vi fosse il Napoli e la Juve parecchio staccata - meno: di questi tempi la distanza era "solo" di sette punti - ma pure nel momento della svolta. Oggi come allora, nel derby, dopo un ritiro: nel 2015 la vittoria sul Torino dopo il ko col Sassuolo fu decisiva per ripartire, in questo 2022 il successo sui granata è stato il primo di una striscia positiva composta da Empoli, Lecce, Inter e Verona.