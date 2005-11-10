Ufficiale
Rinforzo per il settore giovanile dell'Inter: depositato il contratto del lituano Zebrauskas
TUTTOmercatoWEB
Rinforzo per il settore giovanile dell'Inter. Come si apprende dai canali ufficiali della Lega Calcio, infatti, il club nerazzurro ha tesserato il lituano Jokubas Zebrauskas, esterno sinistro offensivo ma all'occorrenza anche attaccante. Classe 2010, arriva a titolo definitivo dallo Zalgiris, club che milita nella TOPLYGA, la massima serie del campionato lituano. L'Inter ha depositato in Lega il suo contratto nelle scorse ore.
Altre notizie Serie A