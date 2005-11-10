Ufficiale Vis Pesaro, non c'è due senza tre: dal Venezia ritorna anche Federico Tavernaro

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Venezia Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Tavernaro.

Il centrocampista classe 2005 indosserà nuovamente la maglia biancorossa dopo due anni a Pesaro. Nella stagione d’esordio tra i professionisti, la 2024/2025, ha accumulato 37 presenze, 5 assist e un’indimenticabile gol nella gara di ritorno del primo turno della fase Playoff Nazionale contro il Rimini. Il campionato 2026/2027, invece, si è concluso troppo presto a causa della rottura del legamento crociato, dopo 8 partite, 1 gol e 1 assist. Con professionalità e grande tenacia è ora pronto a riscattarsi dimostrando il valore che tutti già conosciamo.