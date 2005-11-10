Ufficiale
Sudtirol, Rok Vadjunec a titolo definitivo dal Treviso. Accordo quadriennale
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L'FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Treviso FBC per l'acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rok Vadjunec. Il portiere sloveno ha firmato un contratto quadriennale che lo legherà all'FCS fino al 30 giugno 2030.
Rok Vadjunec: “Sono molto felice di iniziare questa nuova esperienza all'FC Südtirol. Entrare a far parte di una società così ambiziosa rappresenta per me un'importante opportunità di crescita. Sono pronto a mettermi a disposizione della squadra, lavorando con impegno e determinazione per migliorare quotidianamente e contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club”.
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