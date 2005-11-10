Ufficiale Arezzo, ecco Kevin Leone: arriva in prestito annuale dal Sassuolo

La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Kevin Leone. Il centrocampista, classe 2005, arriva dal Sassuolo con la formula del prestito.

Kevin Leone, il profilo del giocatore

Giocatore moderno e versatile, Leone è cresciuto nel settore giovanile neroverde fino a diventare uno dei punti di riferimento della Primavera campione d’Italia nel 2024. Con il Sassuolo ha collezionato 25 presenze e 6 gol nel massimo campionato giovanile, oltre a 3 apparizioni in Youth League. Una stagione da protagonista che gli ha permesso di entrare stabilmente nell’organico della prima squadra, fino a raggiungere l’esordio in Serie B nel match contro il Frosinone. Nell’ultima annata ha vestito la maglia della Casertana, con cui ha totalizzato 30 presenze e 2 gol.