Ufficiale Vis Pesaro, dopo Berengo anche Mariani torna in prestito annuale dal Venezia

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Venezia Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Mariani.

Centrocampista classe 2008, Edoardo è cresciuto e si è formato nel settore giovanile biancorosso, compiendo l’intero percorso dall’Under 15 fino all’esordio in Prima Squadra ad appena 17 anni. Trasferitosi al Venezia FC nel gennaio 2026, Mariani ha continuato a far parte del progetto tecnico della Vis Pesaro, collezionando 19 presenze. Le sue prestazioni gli sono valse anche la convocazione nella Nazionale italiana Under 18, con cui ha totalizzato 3 presenze. Per la stagione 2026/27 Edoardo vestirà nuovamente la maglia biancorossa, proseguendo il proprio percorso di crescita.