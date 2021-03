Rinnovo di Kessie col Milan, parla Maldini: "Ci siamo già mossi e ci stiamo lavorando"

Il dt del Milan Paolo Maldini ha parlato prima della sfida contro il Napoli soffermandosi anche sull’argomento rinnovo di contratto di Franck Kessie: “Sì, ci siamo già mossi. Per lui e quelli in scadenza 2022, anche per Calabria. Pian piano ci muoveremo anche per gli altri. Non abbiamo raggiunto neanche uno di questi obiettivi, ma ci stiamo lavorando”.

