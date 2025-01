Ritmi da Premier e 5 gol: il Napoli mette la sesta, Atalanta ko in A dopo 4 mesi. Decide Lukaku

La capolista se ne va, in attesa dell'Inter. Il Napoli vince a Bergamo una partita da Premier League, giocata ad altissima intensità, con tanto spettacolo e ben cinque gol: Retegui illude l'Atalanta, Politano e McTominay ribaltano il risultato, Lookman sigla il pari ma a dieci minuti dalla fine la decide Lukaku. Sesta vittoria consecutiva per la formazione di Conte, mentre quella di Gasperini perde in campionato quattro mesi dopo l'ultima volta.

Segna sempre Retetui

Fin dai primi minuti è una sfida ad alta intensità. L'Atalanta non concede la costruzione al Napoli e in avvio si fa preferire. Fino al 16', quando il solito Retegui sigla l'1-0: sinistro potente dall'interno dell'area di rigore, nessuno scampo per Meret. Era stato decisivo con la Juventus, si conferma tale per la seconda partita di fila anche contro la capolista. Da questo momento, però, come se servisse uno schiaffo, il Napoli comincia a trovare le giocate giuste.

Politano torna al gol quattro mesi dopo

E infatti prima della mezzora arriva l'1-1, con la firma di Politano, che non segnava in campionato da quasi quattro mesi (29 settembre). Insolitamente nella zona sinistra dell'area di rigore l'ex Inter punisce l'Atalanta. Neres se ne va sulla corsia mancina a Djimsiti e Bellanova e mette al centro. Pallone deviato che finisce sui piedi di Politano che tutto solo in area scarica di sinistro sotto la traversa.

McTominay firma il ribaltone

Da qui è più Napoli che Dea. E al 40' ecco il ribaltone completato: Anguissa recupera palla in alto, Neres gliela restituisce di tacco, il camerunese dal lato corto dell'area vede McTominay a rimorchio e lo serve. E a quel punto l'ex Manchester United con l'interno trova il tiro vincente: 2-1 per gli azzurri. E così si chiude il primo tempo.

Lookman, che giocata per il 2-2

Nella ripresa il copione è lo stesso e l'intensità resta altissima. Come nel primo tempo, l'Atalanta comincia meglio e sfiora il pari con Retegui. Ma è questione di minuti perché il 2-2 arriva subito dopo con una grande azione personale di Lookman: giocata di classe su Di Lorenzo e mancino al fulmicotone che non dà scampo a Meret. E la Dea deve prendersela proprio con quest'ultimo se non arriva anche il 3-2: la parata dell'ex SPAL su De Ketelaere, subentrato, è davvero pazzesca.

La decide Lukaku

La gara va avanti sul filo dell'equilibrio, potrebbero vincerla entrambe le squadre. E alla fine la vince il Napoli con la rete del suo centravanti: Lukaku sfrutta un altro assist di Anguissa, sposta regolarmente Scalvini e di testa sigla il 3-2. E' il gol-vittoria, quello che può valere tanto per la stagione degli azzurri. Che chiudono con due terzini al posto di due esterni offensivi e gestiscono bene i minuti finali. Conte può gioire con un sonoro "Andiamo". La capolista, per ora, se ne va.