Ritorno al Napoli per Benitez? L'allenatore non ci pensa e si gode il relax con i suoi cani

Da qualche tempo si parla insistentemente di un suo ritorno in panchina, al Napoli, ma per ora Rafael Benitez sembra volersi dedicare solo al relax. Attraverso i propri social, infatti, l'allenatore spagnolo ha fatto sapere di aver trascorso la giornata dedicandosi al calcio (da spettatore) e ai suoi cani: "Un altro giorno godendomi il calcio e stando assieme ai miei cani", il post pubblicato dall'ex tecnico degli azzurri e dell'Inter.

Anither day enjoying the football and being with my dogs ⚽🐶 #Football #Play #Family #Dogs pic.twitter.com/T4K4WemIw2

— Rafa Benitez Web (@rafabenitezweb) February 7, 2021